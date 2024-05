Perché Club Brugge-Fiorentina si gioca di mercoledì e non di giovedì

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Mercoledì 8 maggio il programma del grande calcio europeo non prevede soltanto la Champions League: alla semifinale di ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco si aggiunge anche quella di Conference League, sempre di ritorno, tra, 3-2 per i viola all'andata. Un giorno inusuale per il terzo torneo continentale.Club Brugge-Fiorentina si giocherà mercoledì 8 maggio in quanto. La processione, che è stata inserita nel Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO, attraverserà la città fiamminga nel pomeriggio e dunque la concomitanza con la partita sarebbe stata disagevole. Il calcio d'inizio è fissato per le 18:45, per evitare che le due partite si "diano noia" nel palinsesto televisivo.