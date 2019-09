CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordenianu, Djokovic, Paun-Alexandru (83' Culio); L.Traore (46' Omrani), Deac (92' Golofca). A disposizione: Aurelio, Fernandez, Pascanu, Susic. Allenatore: Petrescu.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos (80' Adekanye); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha (67' Cataldi), Jony (80' Lulic); Correa, Caicedo. A disposizione: Luiz Felipe, Parolo, Patric, Proto. Allenatore: Inzaghi.



ARBITRO: Stefanski (Polonia).



MARCATORI: 25' Bastos (L), 41' su rig. Deac (C), 75' Omrani (C)



NOTE: Ammoniti Arlauskis, Cestor (C); Leiva, Cataldi (L). Recupero: 1'pt - 4'st. Calci d'angolo 2-3.