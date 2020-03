Con l'inizio della Primavera torna l'appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM Quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche: ecco le domande in questi 7 VIDEO.



Quale squadra ha schierato più giocatori dalla stagione 2007/2008 a oggi?







Chi sono gli unici tre calciatori con 4 espulsioni in Champions League?







Chi è il difensore che ha subito meno dribbling in Europa?







In doppia cifra di gol in meno di 1000 minuti: di chi stiamo parlando?







Chi è stato il miglior assistman di sempre per Cristiano Ronaldo?







Chi ha giocato più tempi supplementari in Champions League?







Quale squadra perse per la prima volta la finale di Coppa dei Campioni ai rigori?