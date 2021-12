Giornata di mezzo della parentesi infrasettimanale di. Decisamente meglio, almeno dal punto di vista dello spettacolo. Perchè il derby di Serie A non è adagiato sul fondo classifica come Genoa-Salernitana ma è tra le squadre e gli allenatori del momento. Tudor e Andreazzoli stanno facendo punti a tutto andare conchissà che non si mettano in testa di provare ad arrivare a stringere qualcosa. I veneti hanno provato addirittura a battere il Gasp da scudetto ed erano andati pure in vantaggio, ho detto tutto. La cosa da evitare sono i tempi supplementari, non avrebbe senso metterseli sulle spalle in un momento simile, anche ieri è andato tutto liscio da quel punto di vista. Per cui si segnerà, magari anche spesso.. E sarà un masso da spingere all'insu.Ilbattuto proprio da Simone Inzaghi avrebbe potuto prenderne otto, domenica sera, fortuna che Cragno (come fa uno come lui a giocare ancora per la salvezza?) passava da quelle parti. Nonostante ciò, è arrivato lo 0-4. Se mettessi una cimice nello spogliatoio rossoblu' credo cheIl Cagliari visto di recente rischia sul serio di scendere, nemmeno la superforma di Joao Pedro (che poi magari ci spingerà al Mondiale) è riuscita a dare lo strappo. Ora arriva nientemeno che il, in diretta dalla Serie B: prima tre pareggi e poi due successi in fila, questi ultimi senza incassare gol. Se vale il discorso che nessuna delle due vorrà perdere tempo con i piedi in un pareggio, ribadisco il gol/over 2,5.La Meravigliosa Viola di(ci sarà il bomber?) saluta ancora tifosi perdutamente innamorati del sogno Champions. Allenarsi continuando a vincere, pur se in Coppa Italia, sicuramente non darà noia all'ambiente. Per cui vittoria con handicap, è stata 4-0 con la Salernitana, magari non sarà cosi' larga ma la quota è succulenta. Ilgioca bene, potrebbe uscirne meglio dei granata. Italiano vuole il Napoli al turno seguente, quindi sconti natalizi non se ne faranno.Verona-Empoli gol/over 2,5 (quota 1,90)Cagliari-Cittadella gol/over 2,5 (2,15)Fiorentina-Benevento 1/handicap (2,10)Il terno vale 8,57 volte la posta