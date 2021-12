Parole della vigilia dirilasciate (cit.La Nazione) da Nzola, l'attaccante dello Spezia. Domanda: nei panni divi sareste imbestialiti molto o moltissimo? Infatti il suo puntero resterà fuori per qualcosa che non c'entra (ma che presumibilmente è una toppa qualsiasi). Comunque, loha già avuto modo di mettere i brividi ai giallorossi anche se non era ancora il tempo di. Basta guardare lo scorso anno in campionato con il 4-3 dell'Olimpico e il 2-2 del Picco. In Coppa Italia addirittura ci fu il marchiano errore delle sostituzioni. E quindi lo 0-3 abbattutosi sui giallorossi a tavolino. Insomma, non è mai stata una partita banale. Ecco perchè il gol/over 2,5 sembra cucitole addosso.Gran bell'incontro in Serie C tra. Gli ospiti, scavalcati dal Modena ma ancora imbattuti, dovranno essere nella migliore condizione per evitare la prima sconfitta perchè i liguri arrivano da cinque vittorie su sei e hanno inserito la marcia giusta. Sono loro la mia scelta di serata. A quella quota nessun dubbio.Apre la giocata nel pomeriggio la partita di Turchia,Squadra casalinga al massimo, il Sivasspor ha un bel percorso fatto nello stadio prediletto e al momento alberga a quattro punti di distanza dagli avversari. Cinque pareggi e due vittorie interne nelle ultime sette, i padroni di casa non fanno regali. Gli ospiti restano su tre X in trasferta, La doppia 1X non sembra malaccio.Roma-Spezia gol/over 2,5 (quota 1,95)Entella-Reggiana 1 (2,80)Sivasspor-Galatasaray 1X (1,50)