. E' anche normale che nella totale neutralità del non-tifo (inglesi e spagnoli ci spostano meno di un baffo) se decidessimo di voler vedere una delle due in finale sarebbe il. Di. Come faccia a stare antipatico uno come lui bisognerebbe domandarselo a lungo. Non solo ha fatto vincere praticamente tutto il globo terracqueo o quasi ma sembra che stia per incoronarsi con uno dei trofei meno attesi e quindi più belli. E cioè fare vincere il Pallone d'Oro aSarebbe una chicca assoluta, il francese che faceva il servitore di Cr7 aprendogli varchi a spallate, che una volta partito il Cannibale si è lasciato andare, ha tolto il freno a mano e si è scoperto calciatore di levatura spaziale. Al punto che le quote lo vedono vincente del Pallone d'Oro 2022 anche se il Real Madrid non alzasse la Champions League.Se c'è uno che, blaugrana dentro come è da sempre, non può nemmeno pensare a un'eventualità simile e' il. Che ieri, nella conferenza stampa pre-semifinale di andata, ha caricato i suoi Citizens dicendo: "Solo giocando due partite meravigliose possiamo pensare di conquistarci il diritto di disputare la finale di Champions League".e e' il terzo incomodo proprio per il Pallone d'Oro, dietro il netto favorito Benzema e Momo Salah (a Lewandowski e Cristiano Ronaldo quest'anno non credo nemmeno se li vedo alzare il trofeo).Che in questo finale di stagione si sono incrociati per altre due volate d'inferno, contro il Liverpool: per la Premier League e la semifinale della FA Cup (la finale sarà Liverpool-Chelsea). Dato che domani sera l'altra semifinale della Coppa dalle Grandi Orecchie metterà di fronte Liverpool e Villarreal, addirittura le volate con gli stessi colori potrebbero diventare tre. Guardiola e Klopp sul tetto del mondo, nella leggenda del calcio. Ma c'è ancora strada da fare.Mi è capitato di ammirare il ribaltone fatto dal Real Madrid a Siviglia (era Liga), dallo 0-2 al 3-2. E vidi un Real pazzesco. Che andava a trecento all'ora mentre gli avversari avevano dato tutto. Ma stasera tira un'altra aria. Con il PSG e poi con il Chelsea è passato l'angelo e ha detto amen. Fare tris eliminando la squadra del Pep e De Bruyne sarà difficile. Perchè loro adesso sanno tutto di chi sei veramente, quanto vali.