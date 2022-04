. Credo la mia prima cinquina di lunedì, che solitamente non dà tutti questi grandi spunti. E invece oggi si comincia addirittura con la Juventus.Al Mapei terra di conquista deldi Berardi, Raspadori e Frattesi (e non dimenticatevi mai di quel Traorè, diventerà un gran bel calciatore) scende la. Che in un colpo solo può provare a distanziare definitivamente la Roma e avvicinarsi sensibilmente al Napoli. Entrambe finite con le sacche vuote, a San Siro ed Empoli.Sassuolo-Juventus è pronostico facile se si vanno a controllare i precedenti. Sette delle ultime otto - la più recente in Coppa Italia - si sono concluse con l'opzione gol. Sembra la ricreazione quando suona la campanella, tutti in giardino a giocare. La quota di 1,55 è quel che è, chi la trova più alta se la mangi in un boccone.Intorna in casa il, deluso e battuto ma non piegato dal Chelsea in semifinale di FA Cup. Arriva ile anche qui qualcosa c'è, giusto per arrivare a far cinquina. Le ultime quattro giocate nello stesso stadio e con lo stesso rivale di stasera sono sempre andate sull'1 o sulla X. E dopo l'altra sconfitta in trasferta, l'ultima a Newcastle, per Vieira è ora di tornare a fare punti, chi ha coraggio pensi pure all'1.Due me ne piacciono nella giornata di Serie B e due vi dico, papale papale. Inci si giocherà moltissimo in questa ora e mezza, i padroni di casa debbono assolutamente vincere per pensare di avere una chance di salvezza, gli ospiti sono al comando ma hanno una muta di cani urlanti dietro le spalle. Che poi cani non sono ma squadre forti. I calabresi dovranno per forza scoprirsi e in questo potrebbe esserci la chiave tattica favorevole alla capolista. Nell'altro match, quello tra, ci si può spingere fino all'1/1 parziale/finale: gli ospiti sono appena matematicamente retrocessi e con la fame che ha il Cosenza non ci si potrà avere a che fare senza lasciarci la pelle.Chiusura nella Liga Adelante di Spagna: nella regione dove si sono girati quasi tutti i film western che avete visto da ragazzi comanda l'Almeria. Che si gioca tutto contro un avversario che si gioca nulla, il. Fate un po' voi. Nel caso la partita non si sbloccasse si affaccerebbero i pistoleros di una volta?Sassuolo-Juventus gol (quota 1,55)Crystal Palace-Leeds 1X (1,31)Crotone-Cremonese 2 (1,73)Cosenza-Pordenone parziale/finale 1/1 (2,20)Almeria-Gijon 1 (1,52)La cinquina vale 11,7 volte escluso bonus