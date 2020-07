Per il momentoci fornisce numeri pazzeschi. Per esempio questo: da quando si è tornati in campo. Almeno gli over 2,5 intendo. Ciò significa che quello che tutti noi si poteva pensare e cioè: 1) Vedrai che giocando ogni tre giorni vedremo la gnagnarella in mezzo al campo; 2) Vedrai che a quelle temperature si faranno portare la bibita con l'ombrellino da sorseggiare in una zona d'ombra.Niente di tutto questo. Non soltanto i calci di rigore ma i gol. Piovono come se si giocasse al Fangone sotto casa. E tutto questo fa spettacolo televisivo.Una piccola riflessione. Solo per dire che adesso per giocarsi l'under qui da noi bisogna chiamarsi Riccardo Cuor di Leone.Andiamo sul cartellone che ci aspetta. Le due sfide di Serie A che chiudono il turno sono. Incredibile ma vero, le frenate brusche di Juventus e Lazio hanno sussurrato qualche parolina ad Antonio Conte. Che non andrà più a giocarsi punti in chiave Champions ma a giocarsi punti in chiave "noi avviciniamoci e stiamo a vedere... ".I veneti finora hanno disputato 5 partite: sono state due over e due ci sono andati vicinissimo, un 2-0 e uno 0-2. L'Inter ha fatto il pieno, 5 over su 5; l'unica che si è fermata a due gol è stata la semifinale di Coppa Italia, 1-1 con il Napoli.. I ferraresi hanno giocato quattro partite, soltanto una è stata under (Spal-Cagliari 0-1). I friulani sono scesi in campo anch'essi quattro volte e sono la squadra che - delle quattro - ha fatto registrare meno over nel post-lockdown, soltanto la metà. Considerato però che la Spal è praticamente retrocessa sulla carta non credo a partite mezze morte dall'inizio. E la quota dell'over è da singhiozzo.Gite fuori porta, in Inghilterra e Spagna. Ildi Mourinho, che ha appena steso l'Everton di Ancelotti, va in casa del morituro Bournemouth che da quando è tornato in campo ha subito 12 gol e ne ha segnati 3. Restando ovviamente a quota "sero punti" presi. Ma sarà ora che comincino a provarci, la retrocessione guarda tutto il gruppo da vicino. Si segnerà anche in questo stadio, che non si potrebbe chiamare diversamente da Vitality Stadium.Chiusura (tardi) con. Finora, in questo "nuovo" campionato i baschi hanno perso soltanto contro Barcellona e Real Madrid (tutte e due 0-1). Le altre sono state 3 vittorie e 2 pareggi, niente male. Il Siviglia è addirittura imbattuto, 3 vittorie e 4 pareggi. Ma proprio all'ultima uscita ha perso l'ottimo portiere titolare Vaclik (potrebbe star fuori anche contro la Roma in Europa League). Nona contro quarta, agli ospiti la X andrebbe di lusso ma ai baschi non è mai andato bene altro che vincere. E vuoi vedere che...Verona-Inter over 2,5 (quota 1,77)Spal-Udinese over 2,5 (2,00)Bournemouth-Tottenham over 2,5 (1,74)Athletic Bilbao-Siviglia 1X/under 2,5 (2,12)La quaterna vale 13 volte la posta