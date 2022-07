Poche righe per un ambo che potrebbe valere oro. La prima vede due tra le più forti Nazionali femminili dell'Europeo giocarsi il passaggio in semifinale. Le padroni di casa hanno questo ruolino e scusate se è poco: tutte vittorie, quattordici gol fatti e nessuno subito, in tre gare una media da Luna Park. Le iberiche sono forti forti fortisdime ma senza i gioielli dell'attacco, costrette davanti alla tv da un colpo di sfortuna al momento sbagliato. Questo per dire che a 3,10 l'1 primo tempo/1 finale sarebbe da sconsiderati lasciarlo andare così, tra le onde, senza un perché. Le inglesi giocano questo Europeo in casa (oggi all'Amex Stadium di Brighton) e si vede.



Amichevole con una delle squadre del momento, il Monza di Serie A. Berlusconi e Galliani dichiarano di voler arrivare tra le prime dieci ma mentono, stanno inseguendo persino Caprari. Meritano tutta la fiducia possibile. Oggi a Monzello test con il Piacenza. Può essere una bella coppiola.





Inghilterra-Spagna 1/1 primo tempo/finale (quota 3,10)



Monza-Piacenza 1/1 primo tempo/finale (1,75)





Ambo da 5,42 volte la posta.