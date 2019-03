Eccoci in campo per il debutto nell'Europeo 2020. In casa contro la Finlandia, alla Dacia Arena di Udine. I biondi finnici li battiamo in casa nostra dal 1977, quattro volte su quattro. A Roberto Mancini toccherà fare cinque, in un girone così bisogna partire a reazione, gli altri tre punti stanno per arrivare con il Liechtenstein. La quota che si può acchiappare con gusto è 1/1 primo tempo/finale, sfiora la pari e non sembra per niente brutta.



La stessa cosa si può fare per la Spagna, che al Mestalla di Valencia affronta altri scandinavi, la Norvegia. La quota del primo tempo/finale sembra assolutamente possibile a 1,59, i norvegesi non sono una pessima nazionale ma con la Spagna siamo ai massimi livelli.



A proposito di Spagna, eccoci nella Liga 2. La partita è Lugo-Albacete, la prima alle prese con una possibile salvezza e la seconda con una possibile promozione. Entrambe vantano la stessa media punti, il Lugo in casa propria e l'Albacete in trasferta, ventidue punti in quindici partite. Sfida più che tosta, può viaggiare sull'equilibrio del pareggio.



I CONSIGLI PER SABATO:



Italia-Finlandia 1/1 primo tempo/finale (quota 1,93)



Spagna-Norvegia 1/1 primo tempo/finale (1,59)



Lugo-Albacete X (3,10)



Il terno vale 9,51 volte la posta.