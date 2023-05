Tre sconfitte nelle ultime cinque per la Lazio, tre sconfitte nelle ultime cinque per il Lecce. In questo cammino solo due punti in più per i romani, che vengono da un'orribile sconfitta al Meazza contro il Milan. Brutta da non poter dire quanto. Impossibile pensare che Sarri non presenti una squadra totalmente diversa, nel fisico ma soprattutto nel morale. E quindi è difficile che contro un Lecce che si è fermato nelle ultime arrivi un risultato che non sia la vittoria. Per riprendersi (o almeno provare a farlo) il secondo posto.



Mi pare un quotone da provare. Quello dell'1/1 parziale/finale del Lens che, dopo aver battuto il Marsiglia in casa, vuole ripetersi con il Reims. Tra l'altro nessuna delle ultime sei trasferte degli ospiti è finita con il gol e quindi, pensando che a restare a bocca asciutta non siano i padroni di casa... L'1/no gol è certamente un'alternativa.



Era un sacco di tempo che non vedevo una X primo tempo sotto la pari. Cosa che c'è in Maiorca-Cadice. In più nelle ultime cinque dei maiorchini in casa sono usciti tre pareggi. E nella Liga nessuna squadra pareggia (undici X) come o più del Cadice.



Se andate a vedere gli over e under della Segunda Division spagnola, il Burgos ha totalizzato undici over e ventotto under. Come poter pensare che escano tre o più reti da Burgos-Leganes?





Lazio-Lecce 1 (quota 1,67)



Lens-Reims parziale/finale 1/1 (2,25)



Maiorca-Cadice X primo tempo (1,90)



Burgos-Leganes under (1,40)





Quaterna da 9,99 volte la posta.