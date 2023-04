La Premier League dice basta agli sponsor di scommesse sul petto dei giocatori dal 2026. La decisione, secondo il Daily Mail, è stata approvata da 18 club su 20 per ridurre l'esposizione della pubblicità del gioco d'azzardo, anche se le magliette potranno ancora presentare sponsorizzazioni sulle maniche. Il provvedimento entrerà in vigore alla fine della stagione 2025-2026.



Al momento i club che contano uno sponsor di betting nel campionato inglese sono 8. Le sponsorizzazioni attuali hanno un valore stimato di 60 milioni di sterline (68 milioni di euro). Alla base c'è un provvedimento del Governo inglese che vorrebbe dettare altre regole di condotta per far funzionare al meglio il rapporto tra sport e scommesse. I guadagni dei club nella stagione precedente, come quella 2019-2020, hanno toccato gli 80 milioni di euro. La transizione sarà, dunque, delicata, tanto che i club avranno anche la possibilità di stringere altri accordi commerciali simili fino al termine della stagione nel 2026.