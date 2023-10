Se nessuna delle ultime quarantuno partite di Serie A degli emiliani non è finita zero a zero, vuol dire che se giochi l'uscita del gol parti bello che avvantaggiato. Ecco perché la quota di match come Lecce-Sassuolo non facciano fare i salti di gioia ma, insomma, ci si può costruire... L'ultimo zero a zero tra le due cadde in Serie B il 30 maggio del 2010, da lì quattro testa a testa in Serie A, due gol e i più recenti due no-gol.



Salto in Bundesliga dove Borussia Monchengladbach e Mainz vivono un gran bel periodaccio. La prima ha incassato 14 reti, la seconda 17, in un caso simile forse due o tre al mondo proveranno l'under, non di più.



Quella che potrebbe diventare la X da sospiro di sollievo spunta dalla Championship, tra Birmingham e West Bromwich. C'è di tutto ma proprio di tutto per aggrapparcisi. Gli ospiti ne hanno già intavolati quattro, i padroni di casa tre: ecco perché la quota non è un bijoux ma...



Chiusura con Mantova-Alessandria in Serie C, che si fa analizzare così: i primi/terzi in classifica - hanno numeroni (11 gol fatti e 6 subìti), i secondi - belli che ultimi - hanno numerini ini ini (2 segnati e 17 subìti). Impossibile farsi venire troppi dubbi.





Lecce-Sassuolo gol (1,55)



Borussia Moenchengladbach-Mainz over (1,57)



Birmingham-West Bromwich X (3,10)



Mantova-Alessandria 1 (1,56)





Quaterna da 11,7 volte la posta.