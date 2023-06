Qualificazioni europee e poi si prenderà finalmente fiato. Eccola una delle belle che abbiamo visto giocare, è l'Austria di Rangnick che ha fatto una sontuosa partita contro il Belgio meritando di perderla poi di vincerla poi di vincerla e ancora di perderla infine è stato pareggio. E il Belgio non è più quello di Roberto Martinez al momento ma è sempre seduto sul quarto scranno del ranking mondiale mica cavoli. La Svezia è il terzo invitato a cena del girone, non scherza nemmeno lei, per niente. Comunque se l'Austria vince questa darà molto da pensare ai suoi - al momento - sottoposti. Con quattro vittorie negli ultimi cinque precedenti ci si può togliere il cappello, signori. E se gli austriaci ripetono la gara contro Lukaku e company questa se la portano via con la pipa in bocca. Si giocherà all'Ernst Happel Stadion di Vienna agli ordini del nostro Guida.



Avevo parlato del Belgio, lo ritroviamo oggi in Estonia a fare una passeggiatina di salute e una puntata di "Viaggi pazzeschi". Con handicap (dal due a zero in su si vince, sotto nada). Anche se si è inferocito Courtois per la storia della fascia da capitano e chi l'ha visto più? Dopo Romelu sistemato sulla tolda al suo posto il portierone ci è rimasto cosi' male che... Ma voi gli avreste mai dato torto? Il capitanone era KDB, dalla sera con l'Inter in cui si è fatto male si è creato il problemone per il Belgio e... Tutti alla Le Coq Arena di Tallinn.



La quota che mi solletica il pataffio è quella del gol tra Bosnia Erzegovina e Lussemburgo, da tempo non è più soltanto una nazionaletta che sta lì a prenderle e basta. Ci si prova sul serio perché la quota farebbe alzare il tutto e non di poco. Anche se l'ultima rete dei lussemburghesi ai loro avversari odierni risale al 2004. Ma come ho avuto modo di dire loro non sono più il materasso di una volta, segnano e a volte fanno punti. Lo stadio? Il Bilino Polje di Zenica. "Verso l'infinito e oltre!", come diceva il nostro amico Buzz Lightyear. Che da giovedì c'è l'Under 21 azzurra. Fuori il bandierone.



Austria-Svezia 1 (quota 2,05)

Estonia-Belgio 2/handicap (1,66)

Bosnia Erzegovina-Lussemburgo gol (1,97)



Terno da 6,70 volte la posta