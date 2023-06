E questa è l'idea che mi è venuta subito dopo aver visto le tre partite, due della Nations League e una, quella della finale per salire in Serie B. E debbo dire che questo terno mi piace parecchio.



L'unica controindicazione per Olanda-Italia, dove in ballo sarà il terzo posto e un milioncino in più è che possa fare troppo caldo visto che a Enschede si giocherà alle 15 (e l'afa ormai sembra arrivata dappertutto). Ma l'Olanda, che se la gioca in casa, vorrà ferocemente chiudere con un successo netto. E quindi partirà col motoscafo a tutta. Gli azzurri risponderanno colpo su colpo, aver perso la semifinale negli ultimi minuti lascia il fiele in bocca e la voglia di non tornare a casa senza almeno questa vittoria. Segneranno entrambe e forse non poco, il risultato si allargherà. Ovvie le novità. Potrebbero giocare dall'inizio Meret, Buongiorno, Dimarco, Pellegrini, Raspadori, Retegui e Chiesa, da loro Botman, Wijnaldum, Weighorst e Lang.



La finale è in programma al De Kuip di Rotterdam, tra la Croazia (che ha steso gli Orange ai supplementari) e la Spagna (che ci ha spinto fuori all'ultimo giro dei novanta minuti). Perché l'under? Perché queste sono due nazionali che fanno girare il pallone a più non posso, con un centrocampo folgorante gli slavi (Modric-Brozovic-Kovacevic) e con i ragazzi irresistibili le Furie Rosse. Per come si dipanerà la matassa potrà venire fuori un gioco molto più lezioso che in semifinale. E quindi vedo meno di tre reti. Dall'inizio Carvajal, Fabian Ruiz, Asensio e Ansu Fati? Difficile capire dove si aggrapperà De la Fuente.



Lecco-Foggia è l'ultima occasione per Delio Rossi e i suoi. Non avrebbero meritato di perdere allo Zaccheria ma l'ottimo Lepore si è inventato, a giochi quasi finiti, il più bel gol su punizione che ricordi negli ultimi tempi. Ora il fondo sintetico può dare una grossa mano ai padroni di casa ma il Foggia, che ha resistito a tutto in questi playoff, ha fatto le prove ieri a come uscirne vivo. Sono squadre che segnano, lo faranno anche in questa occasione. Anche se per portarla avanti il Foggia deve aggiudicarsela nei tempi regolamentari.





Olanda-Italia gol/over 3,5 (quota 2,85)

Croazia-Spagna under (1,73)

Lecco-Foggia gol (1,72)



Terno da 8,48 volte la posta