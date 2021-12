Altra possibilità di risalire per lacontro unche ha dato il peggio di sè all'ultima con l'Udinese. Da rimanere stecchiti a guardare una prestazione simile. Invece Allegri sta piano piano rimettendo in piedi il tutto e con il vantaggio degli ultimi scontri diretti tra le altre è riuscito a mangiare tre punti ad Atalanta e Milan. Non male per niente. Ora c'è un Mazzarri alla frutta. Si dovrà inventare una nuova macchina del tempo per portare via qualcosa da Torino ma è impresa da titani.con la differenza che i rossoblù giocheranno davanti al loro pubblico. Può cambiare qualcosa? Credo proprio di no. Ho visto un'Atalanta imbufalita contro la Roma tentare tutte le strade del mondo calcistico conosciuto per vincerla. Ma quel giorno con la Roma non avrebbe vinto neanche la rappresentativa di Giove (e il gol del momentaneo 2-2 era da annullare).non è riuscito a trovare il guizzo neanche ritrovando qualche titolare fondamentale. Quest'anno è già finita 3-4 sullo stesso campo, prima un 1-2 e nel 2018 era toccata al Genoa spuntarla 3-1. Per me l'Atalanta (Gasperini non ripeterà mai più l'errore della doppia punta, dal primo tempo in partite importanti) resta la vera anti-Inter e ce lo confermerà da stasera.Il 2015 succitato prima è l'ultima volta in cui ilè riuscito a far inchinare ildavanti a sè, in un match della Liga. Fini' 2-1, dominio quasi incontrastato dei blaugrana e vittoria dei padroni di casa. Ma quel Barcellona non somigliava minimamente a quello che stiamo vedendo non credendo ai nostri occhi. C'è rimasto ben poco del bello che c'era con Messi, Neymar e tutto l'oro assiro-babilonese. Ora il Siviglia è secondo dietro al Real Madrid (sei punti da riacciuffare ma una partita da recuperare) mentre il Barcellona è ottavo a bagnomaria, a dieci punti da Lopetegui. E con gli occhi sbarrati sulla possibilità di non qualificarsi per la Champions League. L'inferno si sta aprendo sotto i suoi piedi, in due parole.Juventus-Cagliari 1/1 parziale/finale (quota 1,64)Genoa-Atalanta 2/2 parziale/finale (2,00)Siviglia-Barcellona 1 (2,45)Il terno vale 8,03 volte la posta