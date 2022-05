"Possibile che il Villarreal faccia saltare un'altra finale di Champions League tutta inglese, tra Liverpool e Manchester City?". Questo abbiamo pensato in tanti all'intervallo, i rossi di Klopp avevano preso le portate in faccia e il vantaggio di due reti si era azzerato. Senza dire che dall'altra parte c'era quel mago dell'Europa che risponde al nome di Emery.Stasera, per fare bingo e tradurlo in inglese, tocca al. Che l'anno scorso all'ultimo capitolo ci arrivò, esattamente contro il Chelsea ma s'incartò orribilmente. Regalando il trofeo alla squadra che era vista sfavorita., che in una fantastica semifinale di gol e spettacolo si sono presi all'andata il 4-3 e il vantaggio di poter giocare oggi per due risultati.Mentre stava finendo quel match mi sono detto che già conoscevo il risultato del ritorno. E cioè che al Santiago Bernabeu di Madrid avremmo assistito un un ritorno assolutamente in fotocopia o quasi, colui il quale non si è ancora stancato di mettere la sua firma su tutti i match più importanti. Continuerà a farlo anche stasera? Perché no.. E qualcosa mi dice che se le due si mettono a segnare non si fermeranno più, un po' lo stesso motivetto che ci ha fatto battere le mani, quella sera.Quindi una combo di una potenza inaudita. Mi attrae, mi affascina, mi convince.. Esattamente gli stessi numeri estratti da Villarreal e Liverpool ieri. Su una cosa scommetto e vinco facile: chi si sintonizzerà resterà su quel canale. Buon divertimento. Avsalut.Real Madrid-Manchester City 2/over 4,5 (quota 6,5)