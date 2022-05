L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per il ritorno della semifinale di Champions di domani contro il Manchester City. Nessuna particolare novità per le Merengues, l'allenatore italiano ritrova Casemiro che non era in campo nella gara d'andata.



L'elenco completo



Portieri: Courtois, Lunin, Fuidias.

Difensori: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas, Ceballos, Camavinga.

Attaccanti: Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius Junior, Rodrygo, Mariano.