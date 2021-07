Champions League davvero non male. Per inserirsi nei gironi che fanno faville bisogna fare strada ed eliminare qualcuno che conta. Per esempio una tra PSV e Galatasaray andrà fuori e non si parla di squadrette. Gli olandesi hanno dovuto subire la potenza di un Ajax bestiale che li ha lasciati tanti tanti e tanti punti dietro, secondi. Il Gala sta buttando via titoli nonostante si sia abituato a prendere vantaggio. Per poi sprecarlo, in campionato.



Nessun dubbio che i favori siano tutti per la squadra di Eindhoven. Bassissima la quotarella riferita alla vittoria finale, molto più interessante invece quella del successo primo tempo/finale. A quella quota si può andare grassi.



Slovan Bratislava contro Young Boys? Non sarà al massimo livello ma ci si può fidare. Non capisco la quota infinitesimale degli svizzeri mentre trovo molto più fattibile quella del gol, più bassa ma più fattibile. Gli svizzeri hanno presentato finora una difesa di Giovani Ragazzi spesso e facilmente in panne. Probabile che si ripetano. Per me finisce gol.





PSV-Galatasaray primo tempo/finale 1/1 (quota 2,50)



Slovan Bratislava-Young Boys gol (1,67)





L'ambo vale 4,17 volte la posta