A chi tifa e a chi solamente fa lo spettatore, a chi si toglie il gusto di provarci che è il migliore a costruire una bolla vincente con i tornei che si sceglie.Anche agli stadi che si sentiranno lasciati da soli, purtroppo quello che è successo ha costretto a studiare le contromisure.Sono le quattro che si prenderanno i primi punti in palio o almeno proveranno a farlo. E debbo dire che come giornata inaugurale poteva andare molto ma molto peggio, sarà un calcio da vedere.. Dai veneti dinon si può che aspettare lo champagne dello scorso torneo, dai giallorossi divedremo. Anche perché, chi in un modo chi nell'altro, risponderanno passo. Credo che le due squadre sappiano i rischi di perdere che correranno qui.. Ma c'è già qualcosa da aspettarsi alla prima: il gol sembra un'opzione credibile.I ragazzi di Liverpool sono andati a fare razzia in casa dello Special One Mourinho (Tottenham), mica male; contro il West Bromwich basterà fare il giusto. L'Arsenal invece avrà da fare... lo stesso compito, contro il West Ham piegato in casa dal Newcastle. In fin dei conti, le due quote (identiche) non potrebbero essere più alte pena la scomunica.. Dovrebbero essere team che lotteranno per il posto in Champions League, le stanno costruendo per questo. La X non sarebbe una frenata, bisognerebbe vedere il bicchiere mezzo pieno. E se si desse un'occhiata alancora così lontano, si riuscirebbe a vederlo pieno fino a trequarti.P.S. Cippino a quota indiavolata, il modo migliore per festeggiare le nostre che danno il via alle danze. Buon tutto.I CONSIGLI PER SABATO:(quota 3,55)(1,70)(1,53)(1,53)(3,40)La cinquina vale 48 volte la posta escluso bonus.