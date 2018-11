Ormai è praticamente certo. Il mirino di LUANO70 ci prende con una frequenza che ha dell'impossibile. La SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato è stata sua ed è stato l'unico vincitore della due giorni di week-end. Aprite bene le orecchie: il suo ambo di sabato valeva ben 11 volte la posta. Se vi sembra poco... Eccolo:



Fiorentina-Roma X



Padova-Cittadella X



Come sa bene uno come il MISTER che adora i pareggi, prenderne uno è difficile, agganciarne due è davvero spettacolare. Ma non è soltanto questo che colpisce di LUANO70. E' che la sua mira arriva con una media di una volta su due nel week-end!



Se dovete/volete segnarvi un nickname da seguire, LUANO70 è da scrivere nel vostro libricino. Vi accorgerete che ci andrete sempre vicinissimi, se non più di vicinissimi.



Garantisce LUANO70. E il MISTERPALMIERI sottoscrive!