Nessun dubbio che la squadra di maggio spessore in campo in questo venerdì sia il Lione. Ma il compito non è agevole, visto che gli si para davanti il Reims che è andato a vincere a Nizza. La quota del 2 sembra una fetenzia, molto meglio allungarsi sul gol (11 subiti e 21 fatti nelle ultime 10 casalinghe per i padroni).



Prende il via la Liga con due partite di piccolo-medio cabotaggio. Girona-Valladolid e Betis-Levante sembrerebbero due doppie interne, ma non mi prendono il cuore: darò un'occhiata per vedere se gioca Verde nel Valladolid.



La sorpresa potrebbe venir fuori dal Portogallo. Aves e Tondela hanno entrambe perso all'esordio, senza comunque causare drammi. Negli ultimi cinque scontri diretti in casa dell'Aves, ben tre sono stati appannaggio del Tondela. Se tanto mi dà tanto, la quota la si può raccattare con una piccola ma ben riposta fiducia.





I CONSIGLI PER VENERDI':



Reims-Lione gol (quota 1.70)



Aves-Tondela 2 (3.40)



L'ambo vale 5.78 volte la posta





