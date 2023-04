Terno da qualche spicciolo. Con la Coppa di Francia, la Serie C e la semifinale di Coppa Italia Primavera. Poco da proporre ma intanto ci vediamo a metà pomeriggio un'altra Viola, questa in mano ad Aquilani, vincitore delle ultime quattro edizioni. Altro allenatore che farà il salto subito e che finora su quella panchina ha fatto vedere come si stravince. Ieri è passata la Roma, un'altra finale da salto nei ricordi?



Ne ho scelta una in Serie C, la Pergolettese è più in forma del Vicenza, la quota magari vale la candela, all'andata fu 2-0 per i biancorossi.



Il sorpresone potrebbe annidarsi in Coppa di Francia dove l'Annecy (seconda divisione) ha eliminato il Marsiglia e vuole ripetersi nel suo Parc des Sports. Invece il Tolosa, quando ha trovato le piccole, quattro volte su cinque è andato fuori! I padroni di casa si sono preparati per questa, vediamo se ce la faranno...

Pochi soldi, mi raccomando. I più coraggiosi possono metterne ancora meno sul terno degli 1.





Annecy-Tolosa 1X (quota 2,20)



Pergolettese-Vicenza 1X (1,47)



Fiorentina-Genoa Coppa Italia Primavera 1 (1,90)





Terno da 6,14 volte la posta.