Farebbe prima possibile Simone Inzaghi a chiudere con lo Spezia per pensare al Porto. Per berselo il prima possibile. Ma non credo che possa essere tutto cosi' facile. Anche perchè l'Inter non si trova sempre a fare i comodi suoi quando va per picchiare le piccole. E Semplici giocherà una finale di Champions per portare via un punticello o anche per segnare. A proposito di questo verbo, vedo tanto bene quell'1.90, fatto apposta per chi volesse seguirmi.



Ligue 1 da stropicciarsi tutto lo stropicciabile con una quota che farebbe salire l'ambo verso possibilità disumane. Il pareggio di Lille-Lione è partito da una quota con cui si azzeccherebbero i garbugli. E basta dare uno sguardo per accorgersi che nelle ultime a Lille si è pareggiato altrochè. L'uiltima 0-0 e prima ancora 1-1. In Coppa di Francia, a Lione invece, l'ultima si è accucciata sul 2-2 e fu una vera girandola. Pronti, via.





Spezia-Inter gol (quota 1,90)



Lille-Lione X (3,70)





Ambo da 7,03 volte la posta