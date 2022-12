Prima semifinale,Palloni d'Oro -- contro ma anche(partendo dalla panca?) contro, fratelli interisti. Senza dimenticarsi di, ex nerazzurro vero. Affrontatesi nel girone già a Russia 2018, con gli europei che trionfarono 3-0, imponendosi con tre vittorie tre, fino all'ultimo scontro perso in finale 2-4 con la Francia.La prima cosa da dire? Si sono rosicchiati pezzo per pezzo la quota della vittoria croata, da parte mia giustamente, visto che il banco era uscito con supersonico. Impossibile a leggersi, vinca o perda. E infatti hanno cominciato a colpire pesante fin da ieri.E noi italiani? Ci saremo con l'arbitro. Che Collina, dopo le due buone prove offerte nella manifestazione sin dall'avvio, si era tenuto nel gomito della giacca per tirarlo fuori nel match che tutti aspettavano e cioè Argentina-Brasile. I calci di rigore invece hanno parteggiato ancora una volta per la maglia a quadri bianco-rossi: Neymar è andato a casa e Orsato è diventato buono per questa.A proposito di rigori, arrivano entrambe dalla prolunga. Gli argentini buttando via una partita già vinta sul 2-0 con l'Olanda, i croati con lo sforzo extra-novanta negli ottavi (Giappone) e quarti (Brasile).Tornando sulla quota, è salita quella dell'Albiceleste ma lo stesso non mi affascina granché. Fermo restando che una semifinale Mondiale va bene anche vederla senza giocata in tasca,. Ma è ovvio, le altre due idee non sono da matti. Per niente. Questo lo sapevate già.PS "Daremo la vita per far vincere il Mondiale a Modric" (Ivan Perisic)