Posticipo della Serie B che filtro con una combo doppia esterna più multigol. Preferisco il Parma al Brescia ma chi vuole può invertire la scelta mentre sul numero dei gol sarebbe impossibile cambiare, negli ultimi nove testa a testa si sono segnati uno, due o tre gol. Mai nessuno e mai da quattro in su. Davvero particolare no?



In Serie C si rigioca, a pochissimi giorni di distanza, Foggia-Catanzaro. Ma mentre li' era Coppa Italia qui è campionato. Fu 2-0 per i pugliesi ma non giocavano i titolari dei giallorossi e fa una grande differenza. Qui può andare decisamente tutto al contrario, il Catanzaro vero è tosto tosto tostissimo, si può vedere dai sei punti di vantaggio sul Crotone, secondo in classifica. Scelgo una combo anche per questa, ovviamente quella esterna e a corredo ci metto un numero serio di reti.



Liga 2 nei Paesi Baschi, con il match tra Alaves e Levante. Uno sguardo alla classifica ci dice che le due avversarie pareggiano come se non ci fosse un domani. Alaves (terzo) sette X, Levante (quinto, due punti sotto soltanto) otto X. Sarà il caso di tenerne conto.



Brescia-Parma X2/multigol 1/3 (quota 1,97)

Foggia-Catanzaro X2/multigol 2/5 (1,73)

Alaves-Levante X (2,95)



Terno da 10 volte la posta