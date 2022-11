Ve lo dico subito, tre su quattro vengono dai numeri, dai precedenti e non da ciò che mi piace.E non perchè l'avversario sia scadente ma perchè mica vorranno tornarsene a casa davvero, dopo la seconda o la terza giornata che sia? Scaloni ci ha lasciato il record di partite utili fermandosi proprio quando c'erano gli azzurri da andare a superare a quota 37, rimetterà le mani in pasta ma i titoli della stampa estera non danno spazio a Dybala, magari ci farà una sorpresa.. Negli ultimi dodici testa a testa per nove volte chi ha vinto ha segnato due reti. Non una o tre ma DUE. Se bisogna fidarsi ecco pronta la combo:. Dove di gol, a sentire i numeri, ne dovremmo vedere pochini pochini. Perchéin gare ufficiali, mentre i padroni di casa hanno vinto quattro volte consecutivamente nel loro stadio subendo un solo gol. E perché. Probabile che sia la sua finale visto che un altro arbitro italiano, Nicola Rizzoli, diresse l'atto conclusivo del 2014 (al limite per lui potrebbe starci un quarto di finale oppure al massimo una semi).(quota 1,53)(2,65)(1,80)(1,73)Quaterna da 12,6 volte la posta.