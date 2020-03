senza le italiane che ripartiranno domenica. E con Juve-Inter. Questa si poggia sulle piccole (non tutte) di Francia e Inghilterra. Le vostre le sceglierete aggiungendo la quota finale, mi raccomando se no non parteciperete (ormai dovreste saperlo).Parto da quella più interessante per me,. Ho visto giocare e perdere in casa (2-3) il Nimes la scorsa settimana. Mandanda, portiere del Marsiglia, fece almeno due parate spaziali. E la squadra giocò alla grandissima, subendo tre gol davvero stupidi ma rischiando di farne tanti. A Metz, se mai dovesse ripetere quell'esibizione, non perderebbe. Anzi, vincerebbe. Forse anche facile. Le ultime cinque tra di loro? Non si è mai inchinato. E in due ha festeggiato tutta la posta.L'altra francese è, quota davvero incomprensibile (1,90). Il Tolosa non fa che perdere ovunque, è retrocesso ormai da tempo e l'ultima ha giocato meglio solo perchè il Rennes ha segnato subito e poi ha pensato di fare flanella in attesa della semifinale di Coppa col St. Etienne. Il Dijon lotta per salvarsi e, soprattutto se il Nimes dovesse piegare il Metz, dovrebbe tenere il passo per non farsi avvicinare. A questa quota non si può che mettere 1, senza pensarci nemmeno troppo.In Premier League glidi Nuno Espirito Santo stanno facendo l'iradiddio. Squadra forte, compatta, mai sconfitta finchè l'arbitro non manda tutti sotto la doccia. Quello che è avvenuto a Londra con il Tottenham due volte in vantaggio e poi ribaltato dagli arancioneri. Che si trovano di fronte il, in lotta per la salvezza. Ma qui l'asso di bastoni sembra averlo in mano l'avversario.A proposito del, dopo la finale di Champions League persa con il Liverpool si è sfragolato come un cono gelato e le sta prendendo in ogni modo e da ogni rivale. Mourinho, il post-Pochettino, ha perduto via via pezzi decisivi e quindi siamo arrivati a salire le scale dello stadio per andare a replicare - di forza - a un tifoso (Dier). Con il Burnley in casa loro non vedo troppi sorrisi, vincere questa dopo quello che è appena successo in FA Cup contro il Norwich sembra essere quasi impossibile.I CONSIGLI PER SABATO:(quota 3,30)(1,90)(1,66)(1,47)e poi(1,57)(1,90)(1,66)(2,66)