. E uno che avesse provato a ipotizzarlo qualche mese fa sarebbe stato portato via con la camicia di forza. Perché. E che all'Olimpico ci è calcisticamente nato. Perché. E soprattutto i rossoneri sono notti che vivono con un'ombra in più. Una cosa è praticamente certa,era tutto per il Milan ma la Roma volle quel punto a ogni costo. Ora vuole questi per sentirsi più big di quanto non sia e per affossare le certezze di un avversario diretto.non crede ai suoi occhi e pensa: "Io correrò dal primo all'ultimo minuto, tu stammi dietro se ci riesci... ".Questa è davvero l'occasione per provarci di nuovo. Hanno appena spaventato la Lazio e sono in periodo-si. EP.S. Siamo a oltre il venti a uno ed è un terno, forse il primo della mia vita. Fosse solo per questo...(quota 2,38)(5,00)(1,70)Il terno valela posta.