La Dea ammirata in Grecia fare a strisce piccole piccole l'Olympiacos non è certo la stessa che si è vista spesso e malvolentieri mettere i piedi nelle pozzanghere alte cosi' quando gioca in casa, in campionato. Il meglio del meglio lo ha sempre riservato in trasferta. E stasera torna al Gewiss Stadium per accogliere ladi Giampaolo. Che non solo ha ritrovato i punti ma anche le reti del Quaglia, bomber di altra levatura, uno di quelli su cui scriveranno i libri. Oggi le squalifiche aprono buchi enormi: Djimsiti e Demiral di qua, Candreva e Bereszinsky di là. Torna Sensi ed è un gran bel recupero dietro le punte.Partita come non ce ne sono tante in Liga.stanno lì a tremare per i brividi da retrocessione e se vanno indicate le meno attrezzate per mantenersi in categoria, siamo senz'altro dalle loro parti. Negli ultimi confronti diretti c'è un numero corposo di pareggi che oltretutto starebbero anche a indicare la scarsa voglia di farsi male. Uscire sconfitte da questa potrebbe voler dire crollare, pareggiarla chissà...Ho già visto il Modena in tv ed è un bel vedere. Ogni tanto capitano quelle squadre che ti fanno dire: "Queste farebbero la loro bella figura anche in Serie B". E certamenteNel girone, il Pescara le ha viste volare via a colpi di vittorie ma in fin dei conti può essere considerato il terzo incomodo. Ma a molti punti di distanza, che quelle hanno sempre saputo mettere sui prati un calcio diverso.. Avviciniamoci il più possibile, anche oggi.