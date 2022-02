Con il Liverpool ci ha messo tutto per quei famosi 70 minuti ma poi è toccato a loro scegliere come mordere. Questi sono tre punti che ne valgono trenta e non c'è tempo di pensare a rivincite con Klopp, proprio non è il caso. Non ci saranno Bastoni e Brozovic e non potrebbero esserci due assenze più dolorose, rientreranno Scamacca e Raspadori e fanno male anche quelle. Se non altrettanto, ci manca così poco., potrebbero realmente segnare entrambe anche se alla fine la spuntasse l'Inter.Perchè i romani potrebbero presentarsi con buchi importanti in attesa di rigiocarsela contro il Porto (altra partitella niente affatto facile anzi). Trovo la quota dei padroni di casa assai invitante, dopo quello 0-4 in cui il Verona tirò cinque volte e i friulani sei volte tanto. Alla fine in una cinquina può starci bene l'I due Borussia uno contro l'altro, in Bundesliga. Ilarriva dallo svarione europeo subito proprio in casa e non può pensare di concedere il bis. Ma ilè pericoloso come un serpente, se gli concedi un centimetro sa farti male da tutte le parti e in tutti i modi.Chiudo con due match che sono praticamente identici. Le big in trasferta e sto parlando die di. Vanno a Leeds (Premier League) e a Valencia (Liga) e forse non si rendono conto dei rischi che correranno. Con nella testa i prossimi match di Champions con l'Atletico Madrid e di Europa League contro il Napoli di Spalletti. Pericoli che si raddoppiano. La doppia è l'1X, tutta contro di loro.Inter-Sassuolo gol (quota 1,65)Udinese-Lazio 1X (1,50)Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach gol (1.45)Leeds-Manchester United 1X (1.95)Valencia-Barcellona 1X (1,75)