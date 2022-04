Se Pasquetta va di fretta vuol dire che vedremo un inferno di reti? Per me non c'è dubbio,(due pareggi e cinque sconfitte la prima, sei pareggi e cinque sconfitte la seconda),Ricordo due scontri a Napoli in cui pensavo che i giallorossi non li avrebbero salvati nemmeno con l'acqua santa e invece vinsero, qui siamo più o meno su quel binario. Oltretutto la X per il Napoli equivale alla sconfitta nè credo che Mourinho difenda il suo risultato più barricandosi che attaccando. All'andata venne fuori uno 0-0 che poteva tranquillamente essere un 2-2.La Dea, sbalzata fuori dall'Europa dal Lipsia e dall'arbitro, vuole fare l'ambaradan con le partite che gli restano. Per vedere in quale Coppa riuscire a giocare la prossima stagione. Anche se - come il Napoli quando c'è una partita interna si squaglia come la panna fuori dal frigo. Ma Zapatone è tornato, vediamo se Gasp è atteso da un'altra delusione. Il Verona, se in una delle giornate felici, ha fatto paura a tutte le grandi perchè uno che ha tre uomini sottoporta come Simeone, Caprari e Barak può aspettarsi di tutto. Anche qui la X è esclusa, ai nerazzurri farebbe il solletico sotto i piedi.e dopo la mazzata di Cosenza va in trasferta con il Pordenone. Se queste partite le butti via quando i punti valgono quadruplo e' solo colpa tua, devi genufletterti e batterti il petto. Invece devi andare lì, attaccare, sbloccarla subito e metterti tre punti sotto al braccio. L'ho fatta troppo facile?PS In più di sei anni di questa rubrica non avevo mai giocato la doppia 12. Che segnale sarà?Il terno vale 8,66 volte la posta