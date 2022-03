Atalanta-Bayer è un partitone. Tra le due che sono alle spalle del Barcellona per la vittoria finale dell'Europa League. A maggior ragione dopo il tonfo di ieri del Porto, non previsto. Segnano con una media da grandi squadre. Ma c'è un però, che va assolutamente mostrato: mancheranno i due bomber veri e cioè Zapata da una parte e Schick dall'altra. Ulteriore particolare non secondario: è riapparso Muriel all'Olimpico nella sconfitta contro la Roma ed è sembrato un fantasma. Fermo restando che comunque la Dea è una grande e segna pure con l'attacco senza cannonieri, come si fa a non pensare che l'under 2,5 a 2,25 nella partita di andata non sia veramente troppo alto? Io lo suggerisco, ci vorrà coraggio.La favorita di cui parlavo prima e cioè il Barcellona riceve in casa i turchi del Galatasaray. Favori del pronostico tutti da una parte come è giusto che sia. Soprattutto dopo il blitz effettuato in casa Spalletti, dove i blau sono apparsi una squadra in cammino per ritornare una grande sul serio. Parziale/finale 1/1, non vedo come i turchi possano creare troppi problemi.La quota che potrebbe darci una bella spinta è annidata in Conference League, nel match tra Leicester e Rennes. I francesi sono un team che sa come blindarsi, gli inglesi (anche loro!) mancheranno dello storico goleador, Vardy, quello che li portò a vincere il titolo più pazzesco della storia del calcio moderno. Io non la scanso affatto una X qui a 3,35. Proprio per niente.PS E Mourinho? La prima cosa che ha detto appena ha visto il campo dove si giocherà Vitesse-Roma ha ruggito: "Terreno ingiocabile". Se ha bellamente bluffato si saprà guardando la partita. Ma forse è meglio astenersi, non si sa mai.