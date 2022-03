e. Un avversario scomodo per Gasperini, terzo in Bundesliga, che nel weekend ha fermato sul pari il Bayern Monaco. L'Atalanta, che arriva agli ottavi dopo aver eliminato l'Olympiacos, deve uscire dal momento difficile, con solo sei punti conquistato ultime sei gare di campionato.La gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League verrà trasmessa in diretta su DAZN: agli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv compatibili oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick. Il faccia a faccia di Bergamo tra nerazzurri e tedeschi sarà trasmesso anche da Sky: i canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire la partita sono Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). La sfida del Gewiss Stadium si potrà seguire in diretta e in chiaro anche su TV8 (8 del digitale terrestre).Diverse le opzioni per seguire Atalanta-Bayer Leverkusen anche in diretta streaming: gli abbonati DAZN potranno collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app su dispositivi mobili. Lo stesso procedimento potrà essere seguito dai clienti Sky, ma attraverso il servizio Sky Go. A disposizione c'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di selezionare la partita dalla programmazione. Infine, c'è anche l'opzione streaming gratuito rappresentata dal sito TV8.it: basterà collegarsi al portale e avviare la diretta della sfida.: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Palacios; Diaby, Wirtz, Adli; Alario