Mi ero segnato le quote della mia quaterna ieri sera e curiosamente ecco quello che è avvenuto: le mie due ultrafisse fuori dai confini italiani sono entrambe salite mentre il contrario c'è stato sulle due di Serie A. Vado a spiegarmi meglio, partendo dalle nostre.E' in calo l'1 di Torino-Sassuolo e la cosa non mi stupisce. Senza Scamacca e Raspadori (ceduti), Ruan (squalificato), Berardi Defrel Traorè e Muldur (acciaccati), che dovrà inventarsi il povero Dionisi, come potrà girare le sue carte sul tavolo? Con il Torino poi c'è pochissimo da scherzare: la squadra di Juric è piaciuta persino quando il risultato non è arrivato quindi... Ricordo ancora l'1-1, ultimo confronto diretto proprio in Piemonte: dominio assoluto dei padroni di casa che però non ce la fecero a prendere più di un gol di vantaggio e così all'88', come fosse per caso, arrivò il gol di Raspadori. Juric ancora se la sogna. L'1 a 1,85 non si può proprio sottovalutare.Spezia-Sampdoria? Scende il segno che giocano di più e cioè quello del gol, che ha toccato quota 1,68, bassino ma mi piace lo stesso. E' dal 2011 che quando lo Spezia affronta i doriani segna sempre, persino in tre amichevoli. Ma il gol cui gli spezzini sono abbonati contro questo rivale oggi non lo vedo per forza vincente. Contro Lazio Verona e Milan i genovesi sono riusciti sempre ad andare a rete anche se poi il risultato, in due casi su tre, si è piegato dall'altra parte.Vado negli altri campionati, dove ho sbattuto le palpebre. Barcellona-Elche? E' vero che i blaugrana arrivano da una partita tosta tosta tostissima, persa in Champions League in casa del Bayern, ma il primo tempo era stata una sinfonia catalana, nonostante lo 0-0. Oggi scenderanno in campo non sentendo la stanchezza, contro l'Elche che proprio non gli si può comparare (ultimo, un punto in cinque gare). Il parziale/finale è andato da 1,38 a 1,43? Avranno mie notizie.Così come le avranno per Newcastle-Bournemouth. Mi sembrava decisamentr alto il parziale/finale dell'1/1 a 2,10, ora è a 2,15. Nonostante gli ospiti restino sulla trasferta di Nottingham vinta partendo da 0-2 non vedo repliche: il Newcastle, nonostante abbia vinto soltanto la prima e in classifica abbia gli stessi punti (entrambe a quota sette), mi dà molto più affidamento. E ieri Saint-Maximin (in dubbio per questa) ha vinto il premio per il miglior gol del mese. Lo prendo come un segnale.