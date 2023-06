Un bellissimo spareggio anzi due. Perchè Cagliari e Bari sono importantissime città e allo stesso momento importantissime squadre a litigarsi questo posto rimasto vacante dietro Frosinone e Genoa, meritevoli della promozione in Serie A.

La rimonta con tanto di ribaltone del Cagliari nella sfida interna con il Parma è stata certamente una delle partite più belle del campionato se non la più bella in assoluto. E le lacrime per niente sottotraccia di un totem come Buffon hanno detto tutto. Cosi' come la straordinaria doppietta di Luvumbo, che ha consegnato a Mister Ranieri una vittoria poi difesa con i denti in Emilia.

Così succoso come quel secondo tempo giocato in dieci dal Bari contro un magnifico Sudtirol, colorato dallo spettacolare e decisivo gol di Benedetti. Non ci credo neanche se lo vedrò che il Bari andrà a ripetere la gara (orrenda) giocata in casa di Bisoli e persa negli ultimi secondi. Ma i sardi sono tosti tosti supertosti. E nel cuore di Ranieri da due tre quattro vite.



Playoff promozione di Serie C dove all'andata non sono mancati i gol e gli over. E probabilmente non sarà necessario andarseli a cercare nemmeno stasera. A Pescara voglio dirigermi a vele spiegate sul gol/over 3,5. Capirai, tra Zeman e Delio Rossi... All'andata, guarda il caso, finì 2-2. Stasera potrebbe non andarci troppo lontano. Anzi, magari ne segneranno di più!



Cagliari-Bari 1 (quota 1,85)

Pescara-Foggia gol/over 3,5 (2,80)



Ambo da 5,18 volte la posta