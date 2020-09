per questo motivo il calcio è uno degli sport più seguiti del mondo e forse il più bello di tutti, perchèTanti gli esempi, riportati a galla daldivincitore della Premier League di quest'anno: si è parlato dellae del miticoOggi però vogliamo soffermarci su una fiaba che non ha portato vittorie, ma è stata forse una delle più incredibili dal punto di vista geografico e dal punto di vista del gioco messo in mostra dai suoi interpreti- In una città della Puglia, che aveva conosciuto il grande calcio solo sporadicamente, stava per accadere l'inverosimile. Un allenatore di nazionalità ceca, ingaggiato da uno spregiudicato presidente di nome Pasqualemprenditore considerato il "re del grano", e coadiuvato dal genio di uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani, Peppinodi lì a poco avrebbe rera pronto a conquistare le prime pagne sportive di tutta Italia. Nipote dell'ex allenatore della Juve, giunto giovanissimo nel nostro paese, il Boemo è statoUn gruppo di ragazzi semi-sconosciuti pronti a tutto per il loro allenatore, poche parole, tante sigarette e parecchi gradoni completano l'amalgama.gli inizi non sono per nulla semplici, complici una penalizzazione di cinque punti e un esonero prematuro di Zeman, che verrà richiamato una volta conquistata la serie cadetta, da un pentito Casillo che non si era mai dimenticato di lui.- La squadra è composta da giovani di belle speranze e da un'unica eccezione, un certo Giuseppeprelevato dal Piacenza per un milardo e mezzo, fino a quel momento abulico sotto rete. La prima parte di stagione è pessima, a Foggia tutti vogliono la testa di Zeman, ma pian piano le idee del Boemo diventano automatiche nel cervello dei suoi giocatori, e i rossoneri cominciano a volare:l'unico difetto è una difesa un po' troppo ballerina. La prima stagione di B è di assestamento, ma nella seguente arriva la tanto agognata promozione in A, grazie soprattutto al tridente delle meraviglie, composto da Signori (già, quello che segnava poco), Ciccio, prelevato dal Napoli, e Roberto, preso dal Perugia. Tre nomi che diventeranno leggenda in Capitanata, coadiuvati dal mitico portiere, dal difensoree dal centrocampista. Il campionato finisce in maniera trionfale, con la, al pari di Abel Balbo e Csagrande.- La capacità di corsa, i continui allenamenti e le idee tattiche di Zeman faranno la differenza anche in Serie Amettendoci un'intensità mai vista fino ad allora. Casillo aggiunge ad una squadra già collaudata: il romenoin difesa, i russia centrocampo e in attacco. Il debutto in Serie A è da sogno, un pareggio a San Siro contro l'Inter, ma tutto il campionato è da lustrarsi gli occhi:, come le vittorie a Firenze e Napoli, i pareggi con Roma e Inter, la sconfitta a San Siro con il Milan di van Basten dovuta solo a due rigori.dietro solo al Milan campione d'Italia. Purtroppo però, come tutte le fiabe, anche quella del Foggia dei miracoli è destinata a finire: l'anno seguente parecchi pezzi pregiati della squadra decidono di partire per inseguire la fortuna nei top club,, ma a fine stagione saluta per accasarsi alla Lazio.Nel frattempo Casillo e Zeman hanno provato a tornare in Capitanata, senza però trovare le fortune di un tempo, main questi giorni infatti la squadra diun visionario come Zeman, sta provando a conquistare la promozione in Serie B tramite i playoff, dopo aver deliziato le platee con uno dei giochi più entusiasmanti d'Italia, imperniato sul bomber Pietroe portato avanti da gente comeNon sarà Zemanlandia, maVediamo però che fine hanno fatto i protagonisti di quella storica stagione 1991/1992, quella dei Satanelli da record:Francesco: dopo le esperienze da calciatore nel Bari e nel Napoli e quelle da preparatore dei portieri nel Manfredonia, nel Foggia e nel Pescara, proprio con il suo Pigmalione Zeman, il "René Higuita di Matera" è deceduto prematuramente all'età di 43 anni nel 2012, a causa di un infarto. A lui sono state intitolate la curva nord dello stadio Pino Zaccheria di Foggia e la gradinata dello stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" di Matera.Mauroè preparatore dei portieri presso varie società dilettantistiche della provincia di Brescia fra le quali l'USD Villanovese, per conto della quale è stato anche allenatore della prima squadra, e del settore giovanile della Feralpi Salò.Angeloha allenato in Serie D il Licata, squadra con la quale è esploso grazie al suo maestro Zeman.Salvatoredopo il ritiro dalla carriera da calciatore, nella quale ha militato anche nell'Inter, nel Napoli e nella Juventus, si è trasferito a Salerno dove ha realizzato una scuola calcio per bambini.Gualtierodopo aver allenato le giovanili del Padova, attualmente è tecnico degli Allievi Regionali dell'AltoVicentino.Pasquale: è stato vice-allenatore di Ventura al Verona e al Pisa e allenatore di Nocerina, Foggia e Grosseto. Attualmente allena il Matera, in Lega Pro.Salvatoreè stato allenatore di Perugia, Pontevecchio e Foligno.Tommasodopo aver allenato Licata, Cosenza, Taranto e Martina, attualmente allena il Mazara, nell'Eccellenza siciliana.Onofrio: vice di Beppe Materazzi nella Casertana e nel Bari, ha allenato l'Ibiza, in Spagna, per poi essere vice di Devis Mangia, nel Palermo e nella nazionale italiana Under 21.Maurizioha allenato Barletta, Termoli e Potenza. Attualmente è il tecnico della Beretti del Foggia.Gianlucaha provato la carriera di allenatore, allenando le giovanili del Trecastagni Calcio.Maurosi è ritirato dal mondo del calcio.Alessandroha allenato Maceratese, Civitanovese e Recanatese, nelle serie inferiori marchigiane.Dannazionale rumeno, ha militato anche nel Chelsea. Attualmente è il tecnico dei cinesi del Jiangsu Suning, dopo aver allenato anche Rapid Bucarest, Wisla Cracovia, Unirea, Kuban, Dinamo Mosca e Al-Arabi.Robertoha allenato gli Allievi della Lazio, Latina, Viterbese e Astrea, dopo aver militato da giocatore proprio nei biancocelesti. Successivamente è stato commentatore tecnico per Dahlia TV, Mediaset Premium e Rai Sport.Carloattuale vice-allenatore della Ternana Calcio, nello staff del suo amico ed ex compagno di squadra Roberto Breda, dopo esser stato tecnico dlle giovanili di Salernitana, Foggia e Reggina e vice al Latina.Igor: tecnico della squadra riserve del Krasnodar, dopo aver giocato in Inter e Napoli ed essere stato allenatore di Uralan, Russia femminile e coordinatore delle giovanili della nazionale russa.Francesco: dopo aver giocato in Fiorentina e Derby County, è stato vice-allenatore nel Varese, nel Siena, nel Palermo e nel Chievo e tecnico dello Scandicci, in Serie D.GiuseppeVice-campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1994, è l'ottavo marcatore di sempre nella storia della Serie A, avendo segnato 188 gol e vantando tre titoli di capocannoniere. Attualmente è indagato per la bufera Calcioscommesse.Igorè stato tecnico delle giovanili della nazionale russa (Under 17, Under 19 e Under 21), e allenatore dell'UFA, club del massimo campionato russo.@AleDigio89