Due italiane, quelle rimaste, si giocano il passaggio del turno, in. Entrambe in vantaggio di un gol, quindi con la possibilità di guadagnarsi le urne del sorteggio con vittoria o pareggio. Sono. La Dea del Gasp ha seri grattacapi in più dei giallorossi perché in trasferta a Leverkusen si rischia di uscirne sconfitti. Anche se, come all'andata (3-2), mancheranno i due goleador,. Ma le squadre hanno un chiaro impianto offensivo e come si è visto al Gewiss Stadium, l'ottimo Muriel si è rimesso in piedi ai suoi livelli. E quindi fa paura e gol. Nessuno farà giropalla, si andrà dritti in porta, comanda l'over 2,5, qualcuno potrebbe anche inventarsi qualcosa nel primo tempo.Due match di Conference con gli stessi schemi (non c'è la Roma, che ha vinto in trasferta con il Vitesse e potrebbe scendere in campo più col derby di domenica in testa che altro).è stato un circo con le tigri e i leoni all'andata, un 4-4 con tutto quello che vi immaginereste. Ovvio che senza i gol che valgono doppio il 4-4 sia come lo 0-0 ma le squadre sono quelle, gli olandesi hanno un marchio offensivo ed all'andata erano strafavoriti, anche qui si andrà in verticale con l'over 2,5.Stessa cosa con il conosciutissimoche uccise la Roma nei gironi dilagando in casa. Contro l'ha vinto soffrendo molto (2-1) ma le due rivali preferiscono offendere, gli olandesi debbono rimontare un gol, potremmo vedere molti tiri in porta. Da cui ovviamente scaturiscono i gol.Nell'unica partita in programma dici sono due storie opposte. L'si è piano piano inabissato, ilsi è ritirato su grazie al mercato: colpi fuori e dentro il campo. Adesso le dividono ben nove punti: gli ospiti praticamente salvi, i padroni di casa rischiano pesantissimamente di scivolare in Championship, non tirano più nemmeno se li spingono davanti alla porta. E il Nuovo Castello si è portato a casa gli ultimi tre confronti diretti; a quel quotone è un tentativo da fare, l'Everton rimane su quattro sconfitte che scottano come le fiamme della Geenna.