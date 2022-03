Se la sono preparata come una finale.Nessuna vuole e può uscire, contro l'altra, stasera. Ci sono calciatoroni in campo, Palloni d'Oro, di tutto e di più. Anche se a Parigi brillò solo una squadra, l'altra mise l'autobus sul dischetto del rigore tirando a campare e a non prendere gol. Che invece arrivò quando ormai l'arbitro aveva il fischietto in bocca per trillare gli ultimi. Fu Mbappè - che un giorno giocherà tra i blancos - a sparigliare il mazzo con qualcosa che aveva a che fare con le galassie di un altro mondo.Ancelotti vuole spingerlo al di là dell'ostacolo. C'è uno di loro che può prendersi la scena rubandola a quelli del San Germano: è, che sembra tornato quello buono buonissimo.Dall'altra parte e cioè inc'è una quota che non si può lasciare da una parte, proprio no. Qui è già finito tutto all'andata, il risultatone in Portogallo ha già qualificato Guardiola e i suoi assi. Però bisogna giocarla lo stesso, questa. E il Pep ha dichiarato di averne soltanto quattordici a disposizione, non di più. Magari non sarà proprio cosìNon ci credo e passo alla cassa, poi faremo i conti.Europa League, c'è quella che è una delle mie tre favorite per la vittoria finale, il. Con la Lazio ha rischiato molto più di quanto mi aspettassi ma è passata, vittoria con ribaltone in casa e pareggio all'Olimpico. Ora arriva a Oporto il, che secondo me non è questo granchè.Senza neanche fare troppo i filosofi. Buona seratina. E' gran calcio, non dimentichiamolo.