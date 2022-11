Infrasettimanale di Serie A, penultimo atto prima che si scateni l'apparatone Mondiale che noi ci godremo (sifapperdiresifa...) dal televisore di casa, scegliendoci magari la Nazionale dell'eroe che gioca nella squadra del cuore.Potrebbero sembrarvi basse le quote di oggi ma non lo sono. Scenderanno in campo le favorite per lo scudetto, Napoli e Milan. E i due incontri che le attendono sono con due "piccole", Empoli e Cremonese (anche se quest'ultima in casa). Senza Kvara o no, abbiamo avuto la prova del nove a Bergamo: questo è un Napoli che "tremare il mondo fa". Trovarne una che lo fermi è un mestiere per maghi, almeno al momento. E se Zanetti per i toscani pensa al turnover, mi sa che abbiamo già capito tutto, Parziale/finale "come fosse Antani" di Amici Miei, In più le ultime tre - tolta la Coppa Italia - le ha vinte l'Empoli (l'ultima fu addirittura Caporetto per Meret), quindi non scherziamo.Milan a Cremona. E questa di quota giuro che non potrà sembrarvi bassina nemmeno per un secondo. Nonostante i più recenti - non tanto però, erano il 1994 e il 1996 - siano finiti con una sconfitta e un pareggio rossonero. Poi però c'è un 7-1 a San Siro, E dico poco? Ma se non ci saranno Giroud e Theo Hernandez (squalificati) e forse Leao (turno di riposo) sarà il solito Milan da combattimento, direte voi? C'è un Napoli delle sette leghe lì davanti, fermarsi sarebbe un po' morire. Parziale/finale.Spezia-Udinese vuol dire Gotti contro il suo passato recente. Ma la domanda da farsi è una: l'Udinese è ancora quella che era salita tra le grandi del tornro oppure è svanita come la neve al sole? L'ultima vittoria risale a Verona il 3 ottobre poi solo pareggi e due sconfitte, una in Coppa Italia. Mentre i liguri in casa (due successi e tre pareggi) ne hanno persa una su sei. Mi affascina la doppa casalinga con annesso multigol, sarebbero i numeri che farebbero deflagrare la giocata.Si chiude con un'altra grandissima contro piccola, terzo parziale/finale. Ma questa in Bundesliga. Per la verità tanto piccolo il Werder non è, essendo settimo in graduatoria. Ma i bavaresi di Monaco sono sette punti avanti e debbono, quanto più possibile, allontanare da sé Friburgo e Union Berlino, uno e due punti sotto. Otto vittorie consecutive (compresa la Champions League) parlano chiaro o no?(quota 1,54)(2,20)(2,50)(1,50)Quaterna dala posta.