In Serie A non ci sono partitone, aspettando Inter-Juve della domenica. Ma una cosa strana c'è. Torino-Spezia verrà arbitrata da Michael Fabbri che mercoledì ha diretto addirittura in Grecia, Paok-Olympiakos. Di rientro da un unicum simile viene subito ributtato nella mischia a Torino-Spezia. La domanda che viene subitanea è: ma Rizzoli non ha più arbitri da impiegare? Mah... Non parliamo di Mazzoleni quarto uomo alla Lazio. Siamo già alla milleottocentesima. Normale pure quello?Usciamo dal seminato parlando di scommesse. Torino-Spezia è come fosse una finale per i granata, da vincere per forza. E quindi Belotti alè alè. Anche perchè nella gara dei supplementari di Coppa Italia contro il Milan è stato impiegato con i guanti bianchi. E ha pure una onorevolissima quota!Parlo di Pordenone-Venezia, due squadre quadrate che potrebbero serenamente piazzarsi in zona play-off, alla fine del torneo. Ma non è solo questo. E' che quando le due si affrontano spesso e volentieri la X prende il sopravvento su tutto il resto. Guardiamo. Delle ultime cinque (tre sono amichevoli) quattro sono terminate in un pareggio. E curiosamente l'unico 0-0 è stato quello ufficiale, che ha portato un punto di qua e uno di là. Quest'ambaradan di pareggi mi convince, si va sul 3 contro 1, come si potrebbe fare diversamente?. Gli ospiti arrivano da una sfida durissima con il Manchester City che li ha tenuti in ballo fino all'ultimo secondo, quando Sterling ha frullato nel parcheggio il rigore del 2-0 per i suoi. Il Leeds invece dopo la scoppolona presa da Mister Mourinho (3-0) ha fatto subito ambo in FA Cup dal Crawley, stessa scoppolona. Se non è un miraggio quello che inquadro nella pupilla questa è la partita in cui si tornerà sui binari soliti. Quando il Leeds gioca da Leeds mette paura anche alle big, pensiamo al Brighton. E a 2,18 mi viene da starnutire.