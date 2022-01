Escluso (o incluso) il Porto, il massimo. Perchè il derby è comunque il derby. Anche se quest'anno il Benfica ha vissuto strappi importanti, come quello che non tanti giorni fa ha portato via l'allenatore Jorge Jesus, rimpiazzato da Verissimo. In campionato ci sono nove punti di svantaggio dalla capolista Porto e tre dallo Sporting, non una pagella intonsa, insomma. Mentre lo Sporting di Amorim è ben altra cosa, essendo negli ottavi di Champions League, basti questo per definirne lo spessore.Il cambio con Verissimo ha portato qualcosa di nuovo nel Benfica? Dovessi dire la mia direi di no perchè il Porto li ha martellati di nuovo - dopo la Coppa anche in campionato - e due pareggi, non belli, hanno detto poco di fantastico. L'ultimo dei quali si è poi spinto alla coda dei rigori contro il Boavista, qualificando le Aquile a questa finale. Ma portando sugli scudi più degli altri il portiere Vlachodimos. Ben altra roba lo Sporting Lisbona finora, il piede in fallo è arrivato in casa solo contro il Braga, sempre pericolosissimo. Poi però la semifinale di Coppa col Santa Clara ha spazzato via ogni nuvola nera, con un 2-1 addirittura di ribaltone.Gli assenti saranno ben di più in casa Benfica, tra infortunati e ancora impegnati in Coppa d'Africa. Il quotone per me è uno soltanto, il 2/2 parziale/finale. Ritengo più forti gli uomini di Amorim e senza troppi buchi in squadra. Se spingeranno fin da subito, sarà una grande occasione. Per loro e per noi.Chi passa invece andrà in semifinale in Coppa d'Africa tra Burkina Faso e Tunisia, due che farebbero festa già cosi'. Al di là dei risultati maturati in campo non sono apparse granchè, quelle che si disputeranno la vittoria saranno altre. Anche per questo la partita potrebbe diventare un gioco a non perderla più che a vincerla. Con il pareggio che risolve tutto almeno nei tempi regolamentari. Per loro e per noi.