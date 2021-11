Oggi poco poco pochissimo. Si parte da un match che dovrebbe risultare particolarmente movimentato,. Il Cagliari è sprofondato nelle secche dell'ultimo posto, anche se comunque a ridosso delle altre, pur non giocando sempre male, come contro la Roma. Gli emiliani, dopo la vittoriona con la Lazio (3-0) hanno incrociato tre partite rese complicate sul piano arbitrale (Udinese, Milan) o dalla distanza degli organici in campo (Napoli). Ora entrambe guardano ai tre punti come si guarda l'acqua (se apparisse in un miraggio) nel deserto. Bisogna tornare al 2010 per trovare il blitz dei sardi in questa cornice, da quel giorno sei sconfitte e tre pareggi.Nel pomeriggio c'è la. Scelgo. Il Vallecano ha cinque vittorie cinque in casa e all'ultima ha messo le carte sotto al braccio del Barcellona, che non sarà più lo squadrone che conoscevamo ma non può essere considerato un ammasso di scarsoni. Tredici gol segnati e soltanto due presi fanno tremare le vene ai polsi degli ospiti. Che arrivano con un ruolino differente: un pareggio, due vittorie e due sconfitte, la più recente al Martinez Valero di Elche. Se poi guardiamo i precedenti degli scontri diretti, eccoveli imbanditi: si torna indietro fino al 2011 per trovare il colpo del Celta, gli altri incroci in casa Vallecano sono, anche in quel caso, cinque vittorie cinque.Bologna-Cagliari 1 (quota 1,73)Vallecano-Celta Vigo 1 (2,40)