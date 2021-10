Si chiude l'infrasettimanale con Napoli-Bologna. Che può ricomporre la coppia in testa alla classifica. Con una certezza che prima era decisamente meno sicura: per quest'anno sarà molto molto molto tosta per la Juve. E allora Milan, Napoli e Inter (ma questa dovrà indossare gli stivali delle sette leghe) possono cominciare a guardarsi in cagnesco e a girarsi intorno caricando le pistole all'Ok Corral.



Il Napoli ne ha giocate finora quattro di campionato in casa. Le ha vinte tutte ma curiosamente soltanto una primo e secondo tempo, quella contro il Cagliari. Contro Venezia, Juventus e Torino i tre punti sono arrivati nella ripresa. Strano che una squadra che ha totalizzato otto successi e un pareggio mostri questo ruolino. Ecco perché questa sera può arrivare un'altra vittoria primo tempo/finale, la quota mi abbaglia.



Due zompi nella Serie B, che ci batte la strada con i numeri. Con i quali scopriamo che Ascoli-Spal è match da gol fatto e finito. Perché nelle ultime cinque dei marchigiani c'è sempre stata almeno una rete per ciascuna. E con gli altri numeri scopriamo invece che nei più recenti quattro appuntamenti tra Brescia e Lecce si è sempre materializzato almeno l'over 2,5. Chi vuole esagerare può anche provare con l'overone, uscito due volte su quattro. Prosit.



Napoli-Bologna primo tempo/finale 1/1 (quota 1,80)



Ascoli-Spal gol (1,62)



Brescia-Lecce over 2,5 (1,70)





Il terno vale 4,95 volte la posta