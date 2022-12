Dopo la serata di ieri, chissà perché ma vedo oggi due partite specchiarsi una nell'altra. In due gironi differenti. Ovvero Camerun-Brasile e Corea del Sud-Portogallo. Perché le due big sono ormai qualificate e nulla potrebbe scalzarle. Al contrario, le due piccole avranno stampate nella mente le prestazioni di Giappone e Costa Rica. E quindi non potranno che dare l'impossibile per provare ad agganciare un secondo posto che avrebbe della favola. Ecco perché le due indicazioni che vi do sono in entrambi i casi gol/over 2,5.



Nel caso delle altre due sfide, Ghana-Uruguay nel pomeriggio e Serbia-Svizzera a cena, scegliete da soli. Son già difficili quelle che vi ho segnalato sopra, pensate queste. Si potrebbe per una volta fermarsi a un ambettino non devastante. Anche perché nel resto del mondo c'è poco. Anzi pochissimo. Anzi niente (almeno per me).



P.S. Due precedenti nel Mondiale tra Camerun e Brasile. L'ultima del 2014 fu l'unico gol/over, 4-1 per i verdeoro. Che invece in precedenza avevano vinto 3-0, nel 1994.

Nel 2002, nell'unico testa a testa Mondiale, vinse addirittura la Corea del Sud, Portogallo sotto 0-1.





Camerun-Brasile gol/over (quota 2,30)



Corea del Sud-Portogallo gol/over (2,10)





Ambo da 4,83 volte la posta.