A volte succede che la palla picchi sul palo ed entri, esattamente quello che è capitato allo splendido tiro a giro di Fagioli, gol vincente per la Juve al Via del Mare di Lecce. A volte succede il contrario ed è quello che è capitato nello stesso match al tiro di Hjulmand, palo esterno e via. Chiaro che il pareggio avrebbe voluto dire molto per i giallorossi. Che oggi proveranno a riprendersi almeno quel punto nella Dacia Arena di una Udinese che ha messo i freni (due sconfitte e tre pareggi). Possono andare a rete entrambe? Assolutamente sì.



Ligue 1 con Troyes-Auxerre e una stranezza. I padroni di casa sono l'unica squadra del torneo che non ti esce a mantenere la porta inviolata. Quindi quando capiterà sarà una cosa del tutto nuova e assolutamente inattesa. Mi aspetto anche qui lo stesso andazzo del Friuli, gol.



Alaves-Saragozza ci porta nella cadetteria spagnola e insieme ci regala un quotone sull'1 che nessuno si attendeva. L'Alaves è lassù in classifica e il Saragozza ammira quel punteggio da molto molto molto più in basso. Chissà perchè ci sparano l'1 alla pari. Si avvicina il Natale o ci fanno i trappoloni?





Udinese-Lecce gol (quota 1,90)



Troyes-Auxerre gol (1,73)



Alaves-Saragozza 1 (2,00)





Terno da 6,57 volte la posta