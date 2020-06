Oggi proviamo a divertirci con la Serie A. Visto che il momento di questa rubrica è molto felice, inventiamo qualcosa che non ho mai fatto. Insieme con quelli che tra di voi avranno la bontà di seguirmi., assolutamente. Mi piacciono come se fossero già finite. Ma le quote del gol dicono che piacciono anche in giro, che non mi sono inventato il mazzo di carte che gioca da solo. E allora?. E visto che le tre partite sono estremamente aperte, tra squadre che hanno messo in mostra una condizione invidiabile (e non sempre i risultati le hanno gratificate, basti pensare a Fiorentina e Parma contro Lazio e Inter) io mi prendo le tre quote più alte tra "squadra che segna per prima" e le lego in terno.. Ed è assolutamente possibile, non stiamo pregando che il Peretola vinca allo Stadium (il Peretola riderà con noi...).QuindiA oltre 13 di multiplo! Non l'avevo mai nè pensata tantomeno fatta, vuoi vedere che...PS Ovviamente un cippino sul terno delle opzioni gol andrebbe messo, tanto per guadagnare qualcosa lo stesso se gli incontri finissero con le 6 squadre a segno (ma non con la nostra "invenzione" precisa). Al momento il terno moltiplica fino a 4,75 volte la posta.PPS Chi vuole fare quello che va piano va sano e va lontano ora sa come muoversi.I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'Il terno vale 13,4 volte la posta