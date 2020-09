Champions League, cambia tutto. Non più partite secche ma doppio confronto, in casa e fuori. Come era, come sarà. Quindi non è questione di essere squadra d'attacco o meno, bisogna fare risultato in trasferta dove i gol pesano ma senza mettere troppo la testa alla finestra. Perchè passare il turno conta una cifra. E andare a finire nei gironi certo vorrà dire prenderle con le big delle big ma vorrà dire anche guadagnare. Soldi e meriti.Che fino a quel match ne aveva incassati undici in sette partite, non un fracasso. Quindi quella partita va considerata un unicum. In pratica, i greci potranno arginare i russi per promettergliele al Toumba Stadion (il nome è tutto un programma). Per chi apprezza la combo da me scelta c'è un quotone.Fuori dal pronostico il Salisburgo, che in Israele ha una quota come fosse il Bayern, vado sull'altra di Champions League,I danesi hanno battuto il Ludogorets in trasferta e tritato lo Young Boys in Danimarca quindi non pensano minimamente di fermarsi adesso. I ceki, al debutto europeo, ci diranno qualcosa di loro essendo ben favoriti. Per me la classica combo con doppia interna e un numero non elevato di gol.L'Albinoleffe in quattro match nello stadio delle Fere - il Liberati - non ha messo a segno un gol che fosse uno. Soltanto un pareggio per zero a zero e tre sconfitte perr il minimo dei distacchi. Gli umbri sembrano averla preparata a puntino passando per le amichevoli giuste. E se gli avversari ripetono quello che hanno fatto nei precedenti, è cosa quasi fatta.