Ho letto due quote che mi hanno fatto venire il singhiozzo. Non perchè ci si vinca per forza ma perchè non si possono leggere. Sono quelle quote che leggi a fine campionato quando una delle due DEVE vincere oppure VUOLE vincere con molta più forza di quanto non voglia l'altra.



Beh, non importa. Sono due quote che non si arriva a toccarle per quanto sono alte. La "spaziale" è lo Spezia che sbanca in casa dell'Avellino. Non c'è dubbio che gli irpini debbano raccogliere i tre punti per continuare a sognare di salvarsi ma i liguri arrivano da cinque gol fatti alla Pro Vercelli, stanno bene e a 9.25 non si possono nemmeno ipotizzare. Numeri che impressionano.



Lo stesso discorso va fatto per Guingamp-Marsiglia. Con la piccola differenza che gli uomini di Garcia, che nel frattempo pensano SOPRATTUTTO alla finale di Europa League contro l'Atletico Madrid, catapultati nella lotta per scippare un posto Champions a Monaco e Lione. Ma il Guingamp in casa è davvero forte e resta su tre successi di fila contro Monaco, Troyes e Bordeaux.



Insomma, due tentativi. Ma molto ben remunerati, almeno sulla carta.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Avellino-Spezia 2 (quota 9.25)



e inoltre



Guingamp-Marsiglia 1 (quota 4.00)



@calcioepepe