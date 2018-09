Ecco la Nations League, venuta a sostituire pari pari le amichevoli delle nazionali. Man mano che si andrà avanti si capirà chi vincerà e chi avrà più interesse a vincerla. Per adesso sono divise in gironi, più o meno bilanciati. E vanno subito in campo, a Monaco di Baviera, i Campioni del Mondo francesi, incagliandosi nella Germania che, nonostante un Mondiale raccapricciante, è ancora nelle mani di Joachim Loew.



Occhio ai campioni del Mondo che vanno in campo da Campioni del Mondo. La prima è sempre micidiale, lo dice la Storia (e l'Italia che perde 1-0 in casa contro la Svizzera, nel 1982!). I bleus avranno più o meno tutti escluso il portiere titolare, Lloris, sostituito nel terzetto da Lecomte anche se in campo farà il suo debutto Areola. Tra i tedeschi "nuovi" proprio un difensore del PSG, Kehrer, il centrocampista del Leverkusen Havertz, e l'esterno dell'Hoffenheim Schulz. Ma in gruppo torna Sanè, il "taglio" che più fece discutere prima della partenza per la manifestazione russa. Assenti gli juventini Khedira ed Emre Can, fuori Ozil che si è estromesso da solo.



Ovvio che se uno dovesse rifarsi a Russia 2018, ovvero pochi mesi fa, non ci sarebbe partita o quasi. Quella Germania così scadente, quella Francia così mirata verso il titolo. Ma qui siamo praticamente su un altro pianeta. Dove i tedeschi si farebbero mangiare i piedi da una tigre per vincere. Mentre la situazione dei transalpini è differente, con la pancia ultrapiena non sai mai come andrà a finire.



La quota c'è, i precedenti dicono quello che ho scritto sopra. La Germania la vuole vincere molto ma molto ma molto di più di quanto vorrà la Francia. E quindi...





I CONSIGLI DI GIOVEDI'





Germania-Francia 1 (quota 2.55)





